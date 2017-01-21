«Реал» готов продать Роналду, «Зенит» могут покинуть пять игроков, «Спартак» и ЦСКА нацелились на полузащитника «Спортинга». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 20 января.

1. Флорентино Перес принял решение продать Криштиану Роналду.

2. Сразу пять футболистов «Зенита» могут покинуть клуб.

3. «Спартак» и ЦСКА заинтересованы в приобретении игрока «Спортинга» Бруно Сезара.

4. «Манчестер Сити» готов вести переговоры по поводу трансфера Серхио Агуэро.

5. Стивен Джеррард назначен тренером в академии «Ливерпуля».

6. Крестный отец. Как Клаудио Раньери избавился от клейма неудачника.

7. Вступление в наследство. Как Паскаль Кепке доказывает, что достоин своего отца-чемпиона.

Фото: Global Look Press