«Реал» готов продать Роналду, «Зенит» могут покинуть пять игроков, «Спартак» и ЦСКА нацелились на полузащитника «Спортинга». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 20 января.
1. Флорентино Перес принял решение продать Криштиану Роналду.
2. Сразу пять футболистов «Зенита» могут покинуть клуб.
3. «Спартак» и ЦСКА заинтересованы в приобретении игрока «Спортинга» Бруно Сезара.
4. «Манчестер Сити» готов вести переговоры по поводу трансфера Серхио Агуэро.
5. Стивен Джеррард назначен тренером в академии «Ливерпуля».
6. Крестный отец. Как Клаудио Раньери избавился от клейма неудачника.
7. Вступление в наследство. Как Паскаль Кепке доказывает, что достоин своего отца-чемпиона.
Фото: Global Look Press