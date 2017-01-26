«Реал» готов продать Альваро Морату за 60 миллионов евро

Мадридский «Реал» готов продать своего испанского нападающего. Об этом заявил президент «Реала» Флорентино Перес.

Отмечается, что Флорентино Перес озвучил цену самому Альваро Морате.

«Если мы получим 60 миллионов евро, ты можешь уйти завтра», — сказал Перес.

Также сообщается, что интерес к футболисту проявляет лондонский «Арсенал».

В текущем сезоне Мората забил 5 мячей и отдал 3 голевых паса. «Реал» идет на первом месте в Ла Лиге. У мадридского клуба 43 очка и один матч в запасе.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph