Расписание телетрансляций ЧМ-2018 — 25 июня

Сегодня состоятся четыре матча чемпионата мира-2018. Сборная России оспорит первое место в группе A с командой Уругвая, а Египет и Саудовская Аравия сразятся за свои первые очки на турнире. Иран будет противостоять Португалии, а испанцы сыграют со сборной Марокко.

25 июня, понедельник

17:00. Группа A. Россия — Уругвай. Первый канал

17:00. Группа A. Саудовская Аравия — Египет. Матч ТВ

21:00. Группа B. Иран — Португалия. Матч ТВ

21:00. Группа B. Испания — Марокко. Первый канал

Ознакомиться с полным расписанием телетрансляций ЧМ-2018 можно здесь.

Фото: Сергей Дроняев

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