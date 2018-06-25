Расписание телетрансляций ЧМ-2018 — 25 июня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Чемпионат мира по футболу. Россия — Египет — 3:1 Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург». 19 июня 2018 г.

Сегодня состоятся четыре матча чемпионата мира-2018. Сборная России оспорит первое место в группе A с командой Уругвая, а Египет и Саудовская Аравия сразятся за свои первые очки на турнире. Иран будет противостоять Португалии, а испанцы сыграют со сборной Марокко.

25 июня, понедельник

17:00. Группа A. Россия — Уругвай. Первый канал

17:00. Группа A. Саудовская Аравия — Египет. Матч ТВ

21:00. Группа B. Иран — ПортугалияМатч ТВ

21:00. Группа B. Испания — МароккоПервый канал

Ознакомиться с полным расписанием телетрансляций ЧМ-2018 можно здесь.

Фото: Сергей Дроняев

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