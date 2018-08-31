Расписание матчей «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» в Лиге Европы 2018/19

Автор: Дмитрий Темников 0

Лига Европы

На официальном сайте УЕФА опубликован календарь встреч группового этапа Лиги Европы 2018/19. Напомним, от России в турнире будут выступать «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». 

1 тур, 20 сентября: «Копенгаген» — «Зенит», «Рапид» — «Спартак», «Акхисар Беледиеспор» — «Краснодар».

2 тур, 4 октября: «Зенит» — «Славия», «Спартак» — «Вильярреал», «Краснодар» — «Севилья».

3 тур, 25 октября: «Зенит» — «Бордо», «Рейнджерс» — «Спартак», «Стандард» — «Краснодар».

4 тур, 8 ноября: «Бордо» — «Зенит», «Спартак» — «Рейнджерс», «Краснодар» — «Стандард».

5 тур, 29 ноября: «Зенит» — «Копенгаген», «Спартак» — «Рапид», «Краснодар» — «Акхисар Беледиеспор».

6 тур, 13 декабря: «Славия» — «Зенит», «Вильярреал» — «Спартак», «Севилья» — «Краснодар».

Напомним, накануне стали известны соперники «Локомотива» и ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов. «Железнодорожники» сыграют против «Порту», «Шальке-04» и «Галатасарая», а «армейцы» попали в квартет к «Реалу», «Роме» и «Виктории».

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт УЕФА

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Лига Европы

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Онлайн

сборная России

«Локомотив» получит от ФИФА 1,7 млн евро за участие игроков на ЧМ-2018, «Зенит» – 1,2 млн, «Краснодар» и ЦСКА – 1,1 млн

Артем Дзюба

«Зенит» и «Уфа» пробились в следующий раунд Лиги Европы, Понтус Вернблум перешел в ПАОК. Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 