Расписание матчей «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» в Лиге Европы 2018/19

На официальном сайте УЕФА опубликован календарь встреч группового этапа Лиги Европы 2018/19. Напомним, от России в турнире будут выступать «Зенит», «Спартак» и «Краснодар».

1 тур, 20 сентября: «Копенгаген» — «Зенит», «Рапид» — «Спартак», «Акхисар Беледиеспор» — «Краснодар».

2 тур, 4 октября: «Зенит» — «Славия», «Спартак» — «Вильярреал», «Краснодар» — «Севилья».

3 тур, 25 октября: «Зенит» — «Бордо», «Рейнджерс» — «Спартак», «Стандард» — «Краснодар».

4 тур, 8 ноября: «Бордо» — «Зенит», «Спартак» — «Рейнджерс», «Краснодар» — «Стандард».

5 тур, 29 ноября: «Зенит» — «Копенгаген», «Спартак» — «Рапид», «Краснодар» — «Акхисар Беледиеспор».

6 тур, 13 декабря: «Славия» — «Зенит», «Вильярреал» — «Спартак», «Севилья» — «Краснодар».

Напомним, накануне стали известны соперники «Локомотива» и ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов. «Железнодорожники» сыграют против «Порту», «Шальке-04» и «Галатасарая», а «армейцы» попали в квартет к «Реалу», «Роме» и «Виктории».

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт УЕФА