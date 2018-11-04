«Райо Вальекано» забил «Барселоне» два гола после диких рикошетов от штанги

Футболисты «Райо Вальекано» Посо и Альваро Гарсия забили эффектные голы в ворота «Барселоны» после рикошетов от штанги в матче 11-го тура испанской Ла Лиги. Но даже этого мадридцам не хватило для того, чтобы набрать хотя бы одно очко.

«Барселона» вышла вперед уже в дебюте матча, после гола Луиса Суареса, но еще до перерыва хозяева отыгрались после эффектного гола Посо. Мяч оказался в сетке после прицельного дальнего удара форварда, срикошетившего от штанги.

А во втором тайме «Райо Вальекано» вышел вперед после гола Альваро Гарсии, добившего мяч в ворота после удара Де Томаса в штангу. Посо отличился во втором домашнем матче мадридцев кряду. А для Гарсии забитый мяч стал дебютным в Ла Лиге. И все же в концовке встречи «блаугранас» забили два мяча усилиями Дембеле и Суареса, вырвав победу.

Каталонцы одержали третью победу кряду и продолжают единолично лидировать в турнирной таблице. Безвыигрышная серия «Райо» достигла восьми матчей. Мадридцы занимают 19-е место в чемпионате.

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 3 ноября вел видеотрансляцию этого матча.

Беспроигрышная серия «Атлетико», проблемы «Реала», доминирование «Барселоны». Анонс трансляций матчей на выходные

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол. Хоккей»

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