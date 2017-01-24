Райану Мэйсону на восстановление потребуется до девяти месяцев

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Полузащитнику «Халл Сити» Райану Мэйсону на восстановление потребуется от 6 до 9 месяцев. В матче 22-го тура АПЛ с «Челси» Мэйсон получил тяжёлые травмы в столкновении с защитником синих Гари Кэхиллом.

У полузащитника был проломлен череп и наблюдалось кровоизлияние в мозг.

Врач Майкл Грей рассказал о состоянии здоровья игрока, которому первое время нельзя будет смотреть телевизор, пользоваться телефоном и Интернетом.

«Первым шагом на пути к восстановлению является полный покой. Затем настанет черёд коротких упражнений, которые должны показать, нет ли у пациента головокружения, усталости или головной боли.

Офисный работник после такой травмы мог бы вернуться к работе через три месяца, но чтобы заниматься спортом, нужно от шести до девяти месяцев. Проблема в том, что футболисты после травмы головы могут чувствовать себя нормально и хотят делать слишком много и быстро. Обуздать их – это проблема», — цитирует доктора британское издание.

Фото: Global Look Press
Источник: The Guardian

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Евгений Морозов
Евгений Морозов

Читайте по теме

Жозе Моуриньо: «Возможно, в этом сезоне мы останемся без титулов»

«Манчестер Сити» интересуется Ройсом

Миг между прошлым и будущим. «Вест Хэм» перед выбором между стабильностью и зрелищем

Добавить комментарий

Войти с помощью: 