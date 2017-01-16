Райан Гиггз может возглавить «Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» приступил к поиску нового главного тренера. Нынешный владелец «лесников» Фаваз аль-Хасави является большим поклонником Райана Гиггза.

Ввиду неудовлетворительных результатов, французский специалист Филипп Монтанье был отправлен в отставку.

Сообщается, что в шорт-лист кувейтского владельца клуба Фаваза Аль-Хасави входят четверо – Райан Гиггз (экс-«Манчестер Юнайтед»), Майк Фелан (экс-«Халл»), Кенни Джекетт (экс-«Ротерхэм») и Оскар Гарсия («Ред Булл Зальцбург»).

После 26 туров «Форест» занимает в таблице Чемпионшипа 20-е место, имея в своем активе лишь 13 очков и находясь в трех очках от зоны вылета. За 26 матчей команда из Ноттингема смогла одержать победу лишь в 7 встречах.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail