Райан Гиггз: «Бэйлу пора менять свою игру»

Автор: Евгений Морозов 0

Бывший полузащитник и тренер «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз прокомментировал травму форварда «Реала» и сборной Уэльса Гарета Бэйла. Игрок выбыл из строя на один месяц.

«Когда вы смотрите на Бэйла и его уникальную «физику», то понимаете, что он всегда будет нагружать свое тело, особенно с проблемами, которые он получает от других игроков, — фолы, грубая игра и так далее. Когда вы на подходе к третьему десятку, нужно вносить изменения. Все люди разные, я занимался йогой, иглоукалыванием, ледяными ваннами, но что может помочь одним игрокам, может оказаться бесполезным для других.

Также нужно менять свою игру. Нельзя играть в 28-29 лет так же, как в 19 лет. Но полученный опыт означает, что твой мозг работает быстрее и можно играть менее энергозатратно, но более эффективно», — говорит Гиггз.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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