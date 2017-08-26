Раджа Наингголан не подтвердил свое завершение карьеры в сборной Бельгии

Полузащитник итальянской «Ромы» Раджа Наингголан опроверг информацию о завершении карьеры в сборной Бельгии. Ранее появилось интервью, где хавбек якобы сообщает о прекращении выступлений за национальную команду.
«Если что-то будет сказано официально — вы услышите это от меня. Просто разочарован. Мне нечего больше сказать», — заявил Наингголан на своей странице в твиттере.
Als er iets OFFICIEEL gezegd zal worden zul je het wel van mij horen… ben enkel teleurgesteld. Ik heb helemaal niets beslist.
— Radja Nainggolan (@OfficialRadja) August 26, 2017
СМИ сообщали о том, что 29-летний футболист недоволен отсутствием вызова в сборную на ближайшие матчи отбора к ЧМ-2018. Именно по этой причине он и собирался завершить международную карьеру.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер Раджи Наингголана в Twitter