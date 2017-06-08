Раджа Наингголан может перейти в «МЮ» за 40 млн евро

«Рома» в случае срыва трансфера вингера Мохамеда Салаха в «Ливерпуль» будет вынуждена продать другого игрока. Им может стать полузащитник Раджа Наингголан.

Сообщается, что для сведения баланса и выполнения правил финансового фэйр-плей римлянам необходимо до 30 июня заработать 30 миллионов евро.

«Ливерпуль» готов заплатить за Салаха не более 32 миллионов евро плюс бонусы, тогда как «Рома» требует 40 миллионов. Если сделка не состоится, то итальянский клуб может продать Наингголана «МЮ» за 40 с лишним миллионов евро.

Сам 29-летний бельгиец рассчитывает, что «Рома» увеличит его оклад на 1 миллион – до 4,8 миллиона евро в год.

Фото: Global Look Press

Источник: Mediaset Premium