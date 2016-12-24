Ради выплаты неустойки «Локомотиву» Лассана Диарра просил повышенную зарплату у «Интера»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Французский полузащитник «Марселя» Лассана Диарра летом вел переговоры с итальянским «Интером». Об этом сообщают итальянские СМИ.

По некоторым данным, «Интер» предложил футболисту контракт в июле. Однако Диарра готов был перейти в миланскую команду с повышенной зарплатой. Такие требования 31-летний игрок выдвинул ради выплаты штрафа московскому «Локомотиву». Руководство черно-синих не пожелало выполнять условия игрока и прекратило переговоры.

Напомним, суд обязал французского хавбека заплатить бывшему клубу неустойку за несоблюдение контракта. Сумма выплаты составляет 10,5 миллионов евро.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Fcinter1908.it

 

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