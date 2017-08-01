Андрей Будогосский: «Работа бригады Лапочкина на игре «Спартака» с «Краснодаром»? Wonderful и excellent!»

Автор: Дмитрий Темников 0

Президент департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал работу судьи Сергея Лапочкина во вчерашней игре «Спартака» и «Краснодара» . Будогосский похвалил бригаду арбитра.

«Оценю всю бригаду двумя словами: wonderful и excellent. Нет никаких вопросов по его работе.

Я внимательно наблюдал за встречей, по итогам которой отправил ребятам смс-сообщение с благодарностями за судейство. Это работа на весь российский футбол, на его имидж. У нас есть талантливые арбитры, способные работать на встречах самого высокого уровня», — подытожил глава организации.

Накануне москвичи победили краснодарский клуб — 2:0. Во время игры Лапочкин назначил пенальти в ворота «Краснодара», который успешно реализовал Квинси Промес.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Спорт-Экспресс

 

 

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