Андрей Будогосский: «Работа бригады Лапочкина на игре «Спартака» с «Краснодаром»? Wonderful и excellent!»

Президент департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал работу судьи Сергея Лапочкина во вчерашней игре «Спартака» и «Краснодара» . Будогосский похвалил бригаду арбитра.

«Оценю всю бригаду двумя словами: wonderful и excellent. Нет никаких вопросов по его работе.

Я внимательно наблюдал за встречей, по итогам которой отправил ребятам смс-сообщение с благодарностями за судейство. Это работа на весь российский футбол, на его имидж. У нас есть талантливые арбитры, способные работать на встречах самого высокого уровня», — подытожил глава организации.

Накануне москвичи победили краснодарский клуб — 2:0. Во время игры Лапочкин назначил пенальти в ворота «Краснодара», который успешно реализовал Квинси Промес.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Спорт-Экспресс