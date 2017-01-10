Пять игроков «Локомотива» переведены в «молодежку»

Пятерка игроков «Локомотива» переведена в молодежную команду. В этот список попали Александр Самедов, Арсений Логашов, Роман Шишкин, Эзекиель Хенти и Петар Шкулетич.

Во вторник «Локомотив» начинает первый зимний сбор, он пройдёт в Испании и продлится две недели. Юрий Сёмин, наставник «Локомотива», будет работать на этом сборе с 28-ю игроками, и команда сыграет три контрольных матча.

16-го января с молодёжной командой «Вердера», 19-го января с «Базелем», а 22-го января – с софийским ЦСКА.

Помимо этого стало известно, что Роман Шишкин получил официальное разрешение на ведение переговоров с другими клубами. Также агент Хенти ищет футболисту новый клуб.

Фото: официальный сайт «Локомотива»

Источник: fclmnews