«ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов, «Порту» выиграл у «Ромы», Виктор Васин вернулся к тренировкам спустя год. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 6 марта.
1. «Манчестер Юнайтед» прошел «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов
В другом матче дня «Порту» обыграл «Рому» в дополнительное время.
2. «Локомотив» и «Арсенал» вышли в полуфинал Кубка России
Последний участник 1/2 турнира определится в сегодняшнем матче между «Уралом» и «Спартаком».
3. Зинедин Зидан вернется в «Реал»
Французский специалист готов работать со «сливочными» с начала следующего сезона.
4. «Мольде» ждет возвращения Оле-Гуннара Сульшера по окончании сезона
Контракт главного тренера «МЮ» с норвежским клубом рассчитан до 2021 года.
5. Виктор Васин вернулся в общую группу на тренировках ЦСКА
Защитник восстанавливался от травмы с 21 февраля 2018 года.
Фото: Global Look Press