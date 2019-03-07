«ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов, «Порту» выиграл у «Ромы», Виктор Васин вернулся к тренировкам спустя год. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 6 марта.

1. «Манчестер Юнайтед» прошел «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов

В другом матче дня «Порту» обыграл «Рому» в дополнительное время.

2. «Локомотив» и «Арсенал» вышли в полуфинал Кубка России

Последний участник 1/2 турнира определится в сегодняшнем матче между «Уралом» и «Спартаком».

вернется в «Реал» 3. Зинедин Зидан

Французский специалист готов работать со «сливочными» с начала следующего сезона.

ждет возвращения «Мольде»Оле-Гуннара Сульшера по окончании сезона 4.

Контракт главного тренера «МЮ» с норвежским клубом рассчитан до 2021 года.

5. Виктор Васин вернулся в общую группу на тренировках ЦСКА

Защитник восстанавливался от травмы с 21 февраля 2018 года.

Фото: Global Look Press

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