«ПСЖ» согласился продать Ди Марию «Барселоне» за 50 млн евро

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария по-прежнему может перейти в «Барселону». Каталонцы сделали новое предложение.

По информации издания, «ПСЖ» согласился продать игрока за 50 миллионов евро. Интерес «Барселоны» к Ди Марии обусловлен затруднительным положением в переговорах с «Ливерпулем» и «Боруссией» Дортмунд по Филиппе Коутиньо и Усману Дембеле соответственно.

Ди Мария почти согласовал с каталонцами 4-летний контракт. «ПСЖ» согласился продать игрока, чтобы избежать проблем с финансовым фэйр-плей, даже несмотря на плохие отношения с «Барселоной».

Ранее сообщалось, что Нассер аль-Хелайфи, президент парижского клуба, в личном телефонном разговоре с Жозепом Бартомеу отказался отпускать Ди Марию в «Барсу».

Фото: Global Look Press

Источник: Diario Sport

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»