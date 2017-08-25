«ПСЖ» предложил «Монако» 150 млн евро и Лукаса Моуру за Мбаппе и Фабиньо

Автор: Лидия Дидык 0

Килиан Мбаппе

«ПСЖ» продолжает переговоры с «Монако» о трансферах форварда Килиана Мбаппе и полузащитника Фабиньо. Столичный клуб предложил Лукаса Моуру монегаскам.

Накануне в Монте-Карло, где проходила жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, президент парижан Нассер Аль-Хелайфипредложил вице-президенту княжеского клуба Вадиму Васильеву за двух игроков 150 миллионов евро и хавбека Лукаса Моуру.

В «ПСЖ» по поводу трансферов настроены оптимистично. Мбаппе и Фабиньо уже согласовали с парижским клубом 5-летние контракты.

Однако сделка осложняется тем, что Лукас Моура еще не дал согласия на переход в «Монако».

Фото: Global Look Press
Источник: RMC

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