«ПСЖ»: «Неймар не явился на предсезонную подготовку. Клуб примет меры»

Автор: Евгений Морозов 0

Неймар

«ПСЖ» сообщил о неявке нападающего Неймара на предсезонный сбор команды. Ранее сообщалось о желании 26-летнего бразильца вернуться в «Барселону», где он выступал с 2013-го по 2017-й год.

«В понедельник, 8-го июля, Неймар должен был вернуться в команду в рамках предсезонной подготовке. «ПСЖ» отмечает, что Неймар не явился в ранее оговоренное время и место. Это произошло без разрешения клуба.

Клуб сожалеет о ситуации и сообщает о том, что примет соответствующие меры», – говорится в заявлении чемпионов Франции.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «ПСЖ»

 

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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