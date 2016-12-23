«ПСЖ» может выставить Анхеля Ди Марию на трансфер

В «ПСЖ» недовольны игрой аргентинского полузащитника Анхеля Ди Марии в нынешнем сезоне. Руководство парижан дало понять футболисту, что при отсутствии результатов игрок будет выставлен на трансфер.

Как сообщает источник, главный тренер парижан Унаи Эмери и президент клуба Нассер Аль-Хелаифи провели встречу с аргентинцем, на которой заявили футболисту о том, что он будет выставлен на трансфер, если в ближайшее время не улучшит свою игру.

Напомним, что Ди Мария перешел в «ПСЖ» в 2015 году из «Манчестер Юнайтед» за 63 миллиона евро. В нынешнем сезоне чемпионата Франции 28-летний аргентинец провел 15 матчей, в которых отметился одним голом и пятью результативными передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: RMC