Промес останется в «Спартаке», Павлюченко дисквалифицирован на два матча, Терри может завершить карьеру на этой неделе. Главные новости дня

Автор: Антон Муша 0

 

Промес

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 16 мая.

1. Квинси Промес принял решение остаться в «Спартаке» до зимы

2. Роман Павлюченко получил двухматчевую дисквалификацию в Кубке России за оскорбление Ари

3. Болельщики смогут выйти на поле после матча «Спартака» с «Тереком»

4. Джон Терри: «Не исключаю, что в воскресенье проведу последний матч и уйду из футбола»

5. Фалькао и Коэнтрау обвиняются в уклонении от уплаты налогов

6. Расходы на подготовку к ЧМ могут увеличиться на 36,8 млрд рублей

7. Х вам. Как по-новому считают футбольную статистику

Фото: Global Look Press

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Антон Муша

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