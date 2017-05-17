Промес останется в «Спартаке», Павлюченко дисквалифицирован на два матча, Терри может завершить карьеру на этой неделе. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 16 мая.
1. Квинси Промес принял решение остаться в «Спартаке» до зимы
2. Роман Павлюченко получил двухматчевую дисквалификацию в Кубке России за оскорбление Ари
3. Болельщики смогут выйти на поле после матча «Спартака» с «Тереком»
4. Джон Терри: «Не исключаю, что в воскресенье проведу последний матч и уйду из футбола»
5. Фалькао и Коэнтрау обвиняются в уклонении от уплаты налогов
6. Расходы на подготовку к ЧМ могут увеличиться на 36,8 млрд рублей
7. Х вам. Как по-новому считают футбольную статистику
Фото: Global Look Press