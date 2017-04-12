Прокуратура Германии: «Атака на автобус «Боруссии» имела террористическую подоплеку»

Представитель Федеральной прокуратуры Фрауке Келер рассказал о нападении на автобус дортмундской «Боруссии». Он сообщил, что оно имело террористическую подоплеку.

В рамках расследования правоохранительные органы ФРГ задержали исламиста. По словам Келер, полиция провела обыски в квартирах, где проживали этот исламист и еще один подозреваемый. В настоящее время решается вопрос о выдаче ордеров на арест этих лиц. Келер подтвердила, что нападение на автобус имело террористическую подоплеку, при этом отметила, что сделать окончательные выводы пока не представляется возможным.

Она также сообщила, что три взрывных устройства, использованные при нападении, были начинены металлическими стержнями. Один из них пробил подголовник одного из автобусных сидений. Радиус действия взрывных устройств составлял свыше 100 метров. Криминалисты устанавливают тип взрывателя и взрывчатки.

Мотивы нападения по-прежнему окончательно не выяснены. По словам Келер, на месте преступления найдены три признательные записки аналогичного содержания, которые наводят на мысль об исламистской подоплеке теракта. Представитель прокуратуры подтвердила, что, в числе прочего, в этих записках содержится требование вывести самолеты бундесвера из Сирии и закрыть базу ВВС США «Рамштайн» в Германии.

Фото: Global Look Press

Источник: Deutsche Welle