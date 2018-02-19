Проба Б Александра Крушельницкого дала положительный результат

Допинг-пробу «Б» российского керлингиста Александра Крушельницкого вскрыли. Она показала положительный результат.

Накануне появилась информация о том, что в допинг-пробе «А» Крушельницкого были обнаружены следы мельдония. Позже CAS подтвердил факт открытия дела в отношении россиянина. Дата слушания по его делу еще не определена.

Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что начал разбирательство по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого. Это означает, что и в допинг-пробе B бронзового призера Олимпиады в дабл-миксте обнаружено присутствие запрещенного препарата. Инцидент может привести не только к лишению сборной России награды, но и к задержке с восстановлением статуса Олимпийского комитета России (ОКР).

Спортсмен сдал аккредитацию и покинул Олимпийскую деревню. А Федерация керлинга России вскоре сообщила, что проведет расследование обстоятельств случившегося. Предполагается, что Крушельницкий может настаивать на версии, согласно которой препарат ему могли добавить в напиток во время январских тренировочных сборов.

Напомним, Крушельницкий стал бронзовым призером Игр в Пхенчхане в дабл-миксте со своей женой Анастасией Брызгаловой.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс

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