Про «Спартак» снимут мультфильм, Месси хочет вернуться к Гвардиола, ФИФА ввела новые правила сдачи допинг-проб. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости дня за 27 декабря.

1. Массимилиано Аллегри может возглавить «Манчестер Юнайтед»

«МЮ» находится в процессе поиска постоянного главного тренера.

2. «Интер» наказан двумя матчами без зрителей

Причиной. стали расистские оскорбления в адрес Калину Кулибали со стороны фанатов

3. ФИФА ввела новые правила сдачи допинг-проб для футболистов

Новый регламент вступит в силу с 19 января.

4. Месси хотел бы снова поработать с Гвардиолой

Форвард также отметил, что считает испанского специалиста одним из лучших тренеров в мире.

5. «Спартак» получил предложения по Луису Адриано от двух китайских клубов

Будущее бразильского футболиста определится в ближайшие дни.

6. Про «Спартак» снимут мультфильм

В проекте будет задействован кинопродюсер Юсуп Бахшиев.

Фото: Сергей Дроняев

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею