Про «Спартак» снимут мультфильм, Месси хочет вернуться к Гвардиола, ФИФА ввела новые правила сдачи допинг-проб. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости дня за 27 декабря.
1. Массимилиано Аллегри может возглавить «Манчестер Юнайтед»
«МЮ» находится в процессе поиска постоянного главного тренера.
2. «Интер» наказан двумя матчами без зрителей
Причиной. стали расистские оскорбления в адрес Калину Кулибали со стороны фанатов
3. ФИФА ввела новые правила сдачи допинг-проб для футболистов
Новый регламент вступит в силу с 19 января.
4. Месси хотел бы снова поработать с Гвардиолой
Форвард также отметил, что считает испанского специалиста одним из лучших тренеров в мире.
5. «Спартак» получил предложения по Луису Адриано от двух китайских клубов
Будущее бразильского футболиста определится в ближайшие дни.
6. Про «Спартак» снимут мультфильм
В проекте будет задействован кинопродюсер Юсуп Бахшиев.
Фото: Сергей Дроняев