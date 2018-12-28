Про «Спартак» снимут мультфильм, Месси хочет вернуться к Гвардиола, ФИФА ввела новые правила сдачи допинг-проб. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Лига чемпионов. 3-ий квалификационный раунд. «Спартак» — ПАОК — 0:0. Москва. «Открытие Арена». 14 августа 2018 г.

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости дня за 27 декабря.

1. Массимилиано Аллегри может возглавить «Манчестер Юнайтед»

«МЮ» находится в процессе поиска постоянного главного тренера.

2. «Интер» наказан двумя матчами без зрителей

Причиной. стали расистские оскорбления в адрес Калину Кулибали со стороны фанатов

3. ФИФА ввела новые правила сдачи допинг-проб для футболистов

Новый регламент вступит в силу с 19 января.

4. Месси хотел бы снова поработать с Гвардиолой

Форвард также отметил, что считает испанского специалиста одним из лучших тренеров в мире. 

5. «Спартак» получил предложения по Луису Адриано от двух китайских клубов

Будущее бразильского футболиста определится в ближайшие дни.

6. Про «Спартак» снимут мультфильм

В проекте будет задействован кинопродюсер Юсуп Бахшиев.

Фото: Сергей Дроняев

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