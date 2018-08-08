Президент «Урала»: «К нам может присоединиться Погребняк и еще один нападающий»

Автор: Евгений Морозов 0

Погребняк

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о трансферных планах клуба. Скоро команду может пополнить настоящая звезда.

«К нам может присоединиться Погребняк и еще один нападающий. Еще есть время, 20 с лишним дней, мы ведем работу, просматриваем игроков, ведем переговоры. Пока не можем подобрать нападающего, который будет палочкой-выручалочкой. Думаю, найдем.

Погребняка мы, думаю, заполучим. 20-го числа он должен к нам присоединиться, заканчивает лечение», – сказал Иванов в эфире программы «Урал. Третий тайм».

В феврале «Динамо» в одностороннем порядке разорвало контракт с Погребняком, игрок перешел в «Тосно» и забил четыре гола в восьми играх. В июле 34-летний форвард стал свободным агентом.

Прежде футболист выступал за «Спартак», «Зенит», «Штутгарт», «Фулхэм» и «Рединг».

Фото: Global Look Press
Источник:  YouTube

Поделиться:

Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Погребняк

Павел Погребняк: «В «Тосно» ни с кем из ребят не рассчитались, задолженность в общей сложности составляет 60 млн рублей»

Александр Головин

Александр Головин — самый дорогой российский игрок в истории

Ural Anzhi

Премьер-лига. 1-й тур. «Анжи» с минимальным счетом обыграл «Урал»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 