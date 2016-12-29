Президент «Урала»: «Будем делать из Глушкова уральского Глушакова»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Глушков

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал переход полузащитника Никиты Глушкова. Президент уверен, что из молодого игрока в клубе будут стремиться сделать уральского Глушакова.

«Будем стремиться сделать из Глушкова уральского Глушакова! (Смеется.) Ну, а на самом деле парень и сам хочет заиграть на высоком уровне. Мы считаем, что Никита сможет закрепиться в РФПЛ. Главный тренер сказал, что Глушков подходит «Уралу». Тем более Тарханов любит работать с молодыми и видит в Никите потенциал. Дай бог, у них все получится! В любом случае мы рассчитываем на Глушкова как на игрока, который поможет «Уралу» и заиграет на высоком уровне. У нашего клуба такая политика – мы стараемся открывать молодых футболистов и давать им дорогу наверх», — сказал Иванов.

В текущем сезоне Глушков выступал за «Сибирь», в составе которой провел в ФНЛ 23 матча и забил один гол.

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Фото: Официальный сайт «Урала»

Источник: Чемпионат

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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