Президент УЕФА: «Результаты тестов не выявили никаких проблем с допингом у российских футболистов»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Чеферин

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о ситуации с обвинением российских футболистов в употреблении допинга. Тесты не выявили случаев употребления допинга российскими игроками.

«УЕФА делает все возможное для борьбы с допингом. В рамках матчей сборных и клубных соревнований УЕФА проводятся как внутритурнирные, так и внетурнирные тщательные проверки.

Возможно, вам известно, что в декабре мы приняли решение ввести в действие новый протокол хранения образцов, УЕФА будет хранить все собранные образцы в течение 10 лет на случай, если потребуется повторная проверка.

Это было одно из первых моих решений на посту президента УЕФА, и оно доказывает наше стремление бороться с любыми формами допинга в футболе.

Что касается России, то в рамках наших турниров все пробы берутся офицерами УЕФА по допинг-контролю. Анализ всех образцов проводят в европейских лабораториях, аккредитованных ВАДА, и результаты наших тестов не выявили каких-либо специфических проблем с допингом в России», – сказал Чеферин.

Фото: Global Look Press

Источник: TACC

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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