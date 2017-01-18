Президент УЕФА: «Не вижу оснований отбирать у России чемпионат мира-2018»

Александер Чеферин высказал позицию УЕФА по поводу раздающихся в некоторых кругах призывах лишить Россию чемпионата мира-2018. Глава Союза европейских футбольных ассоциаций уверен, что в 2018 году Россия проведет замечательный мундиаль.

«Не вижу никаких рациональных или правовых оснований отбирать у России чемпионат мира-2018. Я уверен, что Российский футбольный союз и местный оргкомитет проделают отличную работу и что в 2018 году нас ждет замечательный чемпионат мира. Я совершенно не беспокоюсь на этот счет», — заявил Чеферин.

С 14 июня по 15 июля чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС