Президент «Торино»: «Сейчас сумма отступных за Белотти составила бы 150 млн»

Президент «Торино» Урбано Каиро назвал сумму отступных за форварда Андреа Белотти. Ранее 23-летний форвард оформил хет-трик за 8 минут.

«Мы установили сумму отступных за Белотти и будем вынуждены продать его за рубеж, если найдется клуб, который будет готов заплатить. При этом в Италии я имею право отказывать всем клубам, даже если будет предложено более 100 миллионов евро.

Не думаю, что мы можем повысить сумму отступных, ведь контракт лишь недавно был продлен, но сейчас она составила бы 150 миллионов евро.

За 100 миллионов евро покупаются игроки вроде Погба, Бэйла и Игуаина. Надеюсь, никто не сможет заплатить за него такие деньги, и я буду счастлив, если он как можно дольше будет играть за «Торино». Это особенный нападающий, который в очередной раз доказал, что может быть в нужном месте в нужное время», — заявил Каиро.

В текущем сезоне Андреа Белотти провел за «Торино» в чемпионате Италии 24 матча, в которым отметился 22 забитыми мячами.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sport Italia