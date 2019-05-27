Президент «Тамбова» – перед дебютом в РПЛ: «Задача простая. Попасть в Лигу Европы»

Автор: Евгений Морозов 0

Президент «Тамбова» Арсен Габуев рассказал о планах клуба и задачах команды на следующий сезон. Команда Александра Григоряна заняла первое место в ФНЛ и в первые в истории вышла в Премьер-лигу.

«Новое оборудование позволит не только соблюсти все нормы безопасности, которые предъявляет Российская премьер-лига, но и запустить систему электронной продажи билетов на матчи, чего ждут многие болельщики.

Все, что делается, делается, в первую очередь, для наших болельщиков.

Задачи перед ФК «Тамбов» стоят простые – попадание в Лигу Европы», – цитирует Габуева пресс-служба администрации Тамбовской области.

Ранее спортивный директор клуба Павел Худяков сказал, что бюджет клуба на следующий сезон составит 600-700 миллионов рублей.
Тренерский штаб команды может пополнить экс-полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре.

Фото: Global Look Press
Источник: Администрация Тамбовской области

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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