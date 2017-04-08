Президент «Рубина»: «Нет сомнений, что мы закончим сезон под руководством Грасии»

Президент «Рубина» Ильсур Метшин заявил, что клуб не собирается увольнять главного тренера Хавьера Грасию. Он заверил, что проект по построению новой команды во главе с испанским специалистом будет продолжен.

«И Грасия сильно переживает, и мы хотим лучшего. Но мы продолжаем с ним работать, у нас нет сомнений, что мы закончим сезон с этим тренером. А так у нас подписан контракт на четыре года, и сам проект, о чем говорили ранее, у нас именно на четыре года. Мы дали полный карт-бланш.

В руководстве клуба разговоров о прекращении сотрудничества вообще не ходит. Да, мы не отошли от поражения в полуфинале Кубка, но сейчас продолжается чемпионат России. Надо находить свою картинку. Радует, что прибавляют молодые. Мы большую работу провели по формированию нового клуба: приглашен новый тренерский штаб, большая трансферная кампания летом 2016 года. И результат просто не соответствует вложенным усилиям и средствам.

Но мы по-прежнему верим в команду. В частности в то, что мы до конца сезона поправим наше турнирное положение. Но главная задача – построение новой команды, новой философии во главе с испанским тренером – по-прежнему остается», — заявил Ильсур Метшин.

После 21-го тура «Рубин» занимает 10-е место в таблице РФПЛ, набрав 27 очков. Казанская команда дошла до полуфинала Кубка России, где уступила «Уралу» со счетом 1:2.

Фото: Global Look Press

Источник: Р-Спорт