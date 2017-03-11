Президент «ПСЖ»: «Я полностью поддерживаю Эмери»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера команды Унаи Эмери после поражения «Барселоне» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:6) и вылета из турнира. Владелец полностью доверяет тренеру.

«С момента своего прихода Эмери активно работал каждый день для того, чтобы сделать эту команду лучше. Сейчас нам нужно извлечь уроки из поражения от «Барселоны» и не принимать решений на эмоциях. В последние два дня у меня состоялись долгие беседы с Эмери. Он обладает теми качествами, которые мы считаем необходимыми для работы в роли главного тренера. Я полностью поддерживаю Унаи.

Будем с ним обсуждать о необходимых изменениях в команде в межсезонье. Будем работать над этим летом, чтобы продемонстрировать, насколько высоки наши амбиции», — говорит Аль-Хелаифи.

«ПСЖ» после 28 туров располагается на второй строчке в таблице Лиги 1, и, на три очка отставая от «Монако», сыграет в финале Кубка Лиги и участвует в Кубке Франции.



Фото: Global Look Press

Источник: L’Équipe