Президент «ПСЖ» предоставил экс-генсеку ФИФА Вальку в качестве взятки виллу на Сардинии

Автор: Владимир Шевелев 0

Нассер Аль-Хелайфи

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи предоставил бывшему генеральному секретарю ФИФА Жерому Вальку взятку. Это вилла на Сардинии.

Стоимость дома составляет 7 миллионов евро. Взамен Аль-Хелайфи были предоставлены права на покупку трансляций матчей чемпионатов мира. Ранее швейцарская прокуратура начала расследование по отношению к Аль-Хелайфи, который также является главой катарской телекомпании beIN Sports.

Утверждается, что права на трансляцию ЧМ-2018, 2022, 2026 и 2030 в конкретных странах могли быть проданы beIN Sports за взятку. Во взяточничестве подозревается бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальк.

Фото: Global Look Press
Источник:  The Local

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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