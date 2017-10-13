Президент «ПСЖ» предоставил экс-генсеку ФИФА Вальку в качестве взятки виллу на Сардинии

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи предоставил бывшему генеральному секретарю ФИФА Жерому Вальку взятку. Это вилла на Сардинии.

Стоимость дома составляет 7 миллионов евро. Взамен Аль-Хелайфи были предоставлены права на покупку трансляций матчей чемпионатов мира. Ранее швейцарская прокуратура начала расследование по отношению к Аль-Хелайфи, который также является главой катарской телекомпании beIN Sports.

Утверждается, что права на трансляцию ЧМ-2018, 2022, 2026 и 2030 в конкретных странах могли быть проданы beIN Sports за взятку. Во взяточничестве подозревается бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальк.

Фото: Global Look Press

Источник: The Local

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»