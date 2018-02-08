Президент PFA: «Марез не будет получать зарплату, пока не тренируется»

Глава английского профсоюза футболистов Гордон Тэйлор рассказал о ситуации полузащитника Рияда Мареза, который бойкотирует тренировки «Лестера». Марез больше недели не тренируется с клубом.

«Речь идет о практичности. Если он не тренируется, ему не платят.

Футболисты хотят играть. Пока что мы не можем прийти к этой ситуации, но в прошлом мы разрешали подобные конфликты.

Марез недоволен отношением к нему. Он простой человек.

Мы готовы действовать, если нас пригласят. На прошлой неделе мы предложили клубу помощь, но ответа пока не последовало», – заявил Тэйлор.

Алжирец бойкотирует занятия уже неделю из-за того, что «лисы» не отпустили его за 65 миллионов фунтов в последний день трансферного периода в «Манчестер Сити».

Фото: Global Look Press

Источник: talkSPORT