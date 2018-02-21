Президент «Нанта» отпустит Раньери, если ему предложат возглавить сборную Италии

Президент «Нанта» Вальдемар Кита сообщил, что не будет препятствовать работе главного тренера команды Клаудио Раньери со сборной Италии. Ранее 66-летний специалист заявил о своей готовности возглавить «скуадра адзурра».

«Я бы понял, если бы он захотел закончить свою тренерскую карьеру на высшем уровне. Таких предложений не делают дважды. Мы должны проанализировать ситуацию правильно — клуб не должен пострадать. Я здесь не для того, чтобы обуздывать личные амбиции, но пока ничего еще не решено», — говорит Кита.

Напомним, контракт Раньери с «канарейками» рассчитан до конца сезона-2018/19.

Фото: Globa Look Press

Источник: Football Italia