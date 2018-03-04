Президент «Локомотива» запретил перфоманс фанатов «Спартака»

«Локомотив» запретил перфоманс болельщиков «Спартака» на сегодняшнем дерби. Отмечается, что баннер был согласован с РФПЛ.

В матче первого круга РФПЛ руководству «красно-белых» не понравился баннер фанатов «железнодорожников»: «Войско взбунтовалось — чемпион ненастоящий». Поэтому болельщики «Локомотива» не смогли пронести его на трибуну.

Руководство «Локомотива» решило ответить аналогичным образом: на сей раз уже баннер фанатов «Спартака» не прошел проверку по соображениям безопасности и был запрещен. При этом между клубами по-прежнему налажен нормальный диалог.

Напомним, матч 21-го тура РФПЛ «Локомотив» — «Спартак» состоится сегодня, начало — в 16:30.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат