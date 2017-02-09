Президент «Локомотива»: «Алексей Миранчук забрал свое заявление об уходе из клуба»

Нападающий московского «Локомотива» Алексей Миранчук передумал покидать команду. Об этом сообщил президент «красно-зеленых» Илья Геркус.

«Мы встретились с Алексеем и договорились конструктивно выйти из ситуации. Будем действовать в интересах клуба и игрока. Миранчук забрал заявление об увольнении, будем налаживать ситуацию и дальше», — сказал Геркус.

Напомним, 21-летний хавбек планировал покинуть «Локомотив» в зимнее трансферное окно. Игрок в письменном виде заявил о том, что покинет команду 10 февраля.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»