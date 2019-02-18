Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс: «Надеемся в течение пяти лет выиграть Лигу чемпионов»

Глава «ткачей» не хочет уходить со своего поста без главного клубного трофея Европы. Он возглавляет клуб уже 32 года.

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс рассказал о целях французского клуба в Лиге чемпионов на ближайшие несколько лет.

«Знаю, что это заставит вас улыбаться, но я надеюсь, что в течение пяти лет мы выиграем Лигу чемпионов. Не хочу уходить, пока не выиграю этот трофей.

Наша женская команда пять раз побеждала в Лиге чемпионов. Для парней это Святой Грааль. А в целом 75 лет – хороший возраст для выхода на пенсию», – заявил Оляс.

В марте текущего года Олясу исполнится 70 лет. Он возглавляет французский клуб с 1987 года.

В 1/8 финала нынешней Лиги чемпионов «Лион» сыграет с «Барселоной». Первая встреча состоится завтра, 19 февраля во Франции на стадионе «Стад де Люмьер», начало матча в 23:00 мск.

Фото: Global Look Press

Источник: beIN Sports