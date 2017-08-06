Президент «Гремио»: «Спартак» к нам не обращался по поводу покупки Луана»

Президент бразильского «Гремио» Ромилду Болзану-младший прокомментировал возможный переход нападающего команды Луана в РФПЛ. Игроком интересуется «Спартак».

«Гремио» не получал конкретных предложений от «Спартака», из России к нам не обращались. По поводу «Сампдории» ничего нового не скажу. Итальянцы сделали свое предложение по Луану, мы выдвинули свои требования. Клуб из Серии А взял время на раздумье», — заявил Болзану-младший.

Напомним, красно-белые хотят купить олимпийского чемпиона Рио-2016 за 20 миллионов евро. Руководство «Гремио» пытается поднять сумму на два раза больше.

Фото: Global Look Press

Источник: GloboEsporte