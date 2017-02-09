Президент «Баварии»: «Дуглас Коста просто пытается ухватить большую зарплату»

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс прокомментировал заявление полузащитника команды Дугласа Косты. Ранее бразилец признался в том, что он не чувствует себя в Германии абсолютно счастливым.

«Слова Косты — отчаянная попытка ухватить себе большую зарплату. Но это у нас не проходит, Коста может хоть десять раз повторить свои слова. Он не является человеком, нуждающимся в деньгах», — заявил Хенесс.

Напомним, в прессе все чаще появляются слухи, что Коста ведет переговоры с другими командами. В недавнем интервью бразилец сказал, что еще не до конца адаптировался к немецкой жизни. «Интервью Косты больше исходило от его агента. Когда игрок счастлив или расстроен, есть агенты, которые хотят быть вовлеченными и оказать давление на клуб. Я напрямую общаюсь с игроком и вижу, что он счастлив. Все остальные спекуляции идут от агента», – ранее заявил Анчелотти. В нынешнем сезоне Дуглас Коста провел в Бундеслиге 14 матчей, забив три гола и сделав три голевые передачи. Фото: Global Look Press

Источник: TZ