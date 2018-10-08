Пресс-служба «Краснодара» о драке Мамаева: «Нас там не было, клуб в этом никак не участвовал. Это личное дело футболиста»

Автор: Евгений Морозов 0

Мамаев

Пресс-служба «Краснодара» прокомментировала информацию о участии полузащитника Павла Мамаева в драке с чиновником Минпромторга Денисом Паком.  Клуб считает, что это личное дело игрока.

«Никаких заявлений от футбольного клуба «Краснодар» не будет. У футболистов выходные. Мы не можем сказать, кто где находится. Нас там не было, клуб в этом никак не участвовал. Нам неизвестно, что и как было.

Сложно что-либо комментировать. Я не могу вам ничего сказать по поводу возможных санкций, потому что ни у меня, ни у моих коллег нет никакой достоверной информации. Это личное дело футболиста», – сообщает пресс-служба «Краснодара».

Фото: Global Look Press
Источник:  Metro

Поделиться:

Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Orenburg Krasnodar

Премьер-лига. 5-й тур. «Краснодар» вырвал ничью в матче с «Оренбургом»

Лига Европы

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Онлайн

Анжи Краснодар

Премьер-лига. 7-й тур. «Краснодар» разгромил «Анжи»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 