Пресс-служба «Краснодара» о драке Мамаева: «Нас там не было, клуб в этом никак не участвовал. Это личное дело футболиста»

Пресс-служба «Краснодара» прокомментировала информацию о участии полузащитника Павла Мамаева в драке с чиновником Минпромторга Денисом Паком. Клуб считает, что это личное дело игрока.

«Никаких заявлений от футбольного клуба «Краснодар» не будет. У футболистов выходные. Мы не можем сказать, кто где находится. Нас там не было, клуб в этом никак не участвовал. Нам неизвестно, что и как было.

Сложно что-либо комментировать. Я не могу вам ничего сказать по поводу возможных санкций, потому что ни у меня, ни у моих коллег нет никакой достоверной информации. Это личное дело футболиста», – сообщает пресс-служба «Краснодара».

Фото: Global Look Press

Источник: Metro