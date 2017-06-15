Пресс-мобиль еженедельника «Футбол» в гостях у Михаила Круга

Пресс-мобиль еженедельника «Футбол» держит путь из Москвы — в Санкт-Петербург, где 17 июня сборная России проведет первый матч на Кубке конфедераций против Новой Зеландии.
Первая остановка — Тверь, родина короля русского шансона Михаила Круга. Гости Кубка конфедераций найдут здесь отличные подарки на память. Блог Сборная.LIVE — рекомендует!
А стартовало наше путешествие рано утром. Мы держим путь в Санкт-Петербург на автомобиле Митсубиши Аутлендер — вместительном полноприводном кроссовере в комплектации Ultimate максимальной полной массой 2,2 тонны. Бензиновый двигатель MIVEC объемом 2,4 литра и мощностью 167 лошадиных сил!
Еженедельник «Футбол» проводит свой тест-драйв Кубка конфедераций. Две недели наша команда на автомобиле Митсубиши Аутлендер будет путешествовать вслед за сборной России.