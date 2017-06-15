Пресс-мобиль еженедельника «Футбол» в гостях у Михаила Круга

Автор: Сборная. Live 0

Пресс-мобиль еженедельника «Футбол» держит путь из Москвы — в Санкт-Петербург, где 17 июня сборная России проведет первый матч на Кубке конфедераций против Новой Зеландии. 

Михаил Круг. Тарелка

Первая остановка — Тверь, родина короля русского шансона Михаила Круга. Гости Кубка конфедераций найдут здесь отличные подарки на память. Блог Сборная.LIVE — рекомендует!

А стартовало наше путешествие рано утром. Мы держим путь в Санкт-Петербург на автомобиле Митсубиши Аутлендер — вместительном полноприводном кроссовере в комплектации Ultimate максимальной полной массой 2,2 тонны. Бензиновый двигатель MIVEC объемом 2,4 литра и мощностью 167 лошадиных сил!

Еженедельник «Футбол» проводит свой тест-драйв Кубка конфедераций. Две недели наша команда на автомобиле Митсубиши Аутлендер будет путешествовать вслед за сборной России.

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Сборная. Live

Авторский блог Андрея Вдовина, Сергея Дроняева и Антона Муша – о сборной России – хозяйке Кубка конфедераций-2017. Городах турнира: Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи. Команда еженедельника «Футбол» на автомобиле Митцубиши Аутлендер проверяет готовность сборной России и всей страны к чемпионату мира-2018.

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