Премия «Спорт и Россия — 2018» празднует юбилей!

2018 год только начался, а спортивная жизнь России уже кипит, как никогда насыщенная значимыми спортивными событиями. Особенным этот год будет и для организаторов Ежегодной Национальной Премии и Форума «Спорт и Россия — 2018». 5 лет, именно столько исполняется российской спортивной Премии в этом году. Празднование юбилея будет проходить в олимпийской столице, городе Сочи с 26 по 28 апреля.

Каждый год организаторы мероприятия собирают на своей площадке звезд мирового спорта, государственных деятелей, перспективные спортивные клубы и первые лица компаний, считающие спорт не только частью корпоративной социальной ответственности, но и образом жизни.

Событие неизменно удивляет участников и гостей. Без сомнений и в этом году нас ждет интересный двухдневный форум. Дискуссия будет посвящена вопросам стратегии развития спортивной индустрии и инвестициям. Представители российского и мирового спортивного сообщества обсудят особенности спортивного спонсорства, механизмы государственно-частного партнерства в спорте, безопасность спортивных объектов, антикризисный PR в спорте и прогнозы чемпионата мира по футболу. Для участия в деловой программе события необходимо связаться с организаторами.

После завершения делового дня участников и гостей ждет торжественная церемония награждения лауреатов, которую будет вести известный российский комментатор Виктор Гусев.

«Несмотря на все изменения, которых мы добились за эти пять лет, основные задачи Премии остаются неизменными – определить лучшие практики в сфере спорта и здорового образа жизни, поощрить предприятия и организации, добившиеся наилучших результатов в сфере продвижения и поддержки спорта в России, укрепить связи среди профессионального сообщества», — комментирует подготовку к мероприятию исполнительный директор Премии Праведникова Виктория.

Участниками Ежегодной Национальной Премии «Спорт и Россия» могут стать организации любой формы собственности или персоналии, внесшие существенный вклад в развитие спорта и здорового образа жизни.

Спешите подать заявку на участие в Премии и Форуме.

Не упустите шанс вписать свое имя в историю российского спорта!

Источник: официальный сайт форума «Спорт и Россия»

Фото: официальный сайт форума «Спорт и Россия»

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