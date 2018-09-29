Премьер-лига. 9-й тур. «Урал» победил тульский «Арсенал»

В первом матче 9-го тура чемпионата России участие приняли «Урал» победил тульский «Арсенал». Дубль оформил Андрей Панюков.

Премьер-лига. 9-й тур

УРАЛ — АРСЕНАЛ — 2:1 (0:1)

Оренбург. 28 сентября.

Стадион: «Екатеринбург-Арена». 15696 зрителей.

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

«Урал»: Годзюр, Брызгалов, Балажиц, Меркулов, Кулаков, Фидлер (Емельянов, 66), Бумаль, Димитров, Араторе (Эль-Кабир, 62), Бикфалви, Ильин (Панюков, 57).

«Арсенал» : Нигматуллин, Альварес, Хагуш, Григалава, Мохаммед, Ткачев (Кангва, 68), Мирзов (Лесовой, 86), Бакаев (Ожегович, 74), Берхамов, Беляев, Джорджевич.

Голы: 0:1 — Ткачев (27), 1:1 — Панюков (63) 2:1 — Панюков (84)

Предупреждения: Хагуш (52), Кулаков (56), Берхамов (61), Бумаль (83), Эль-Кабир (90).

9 (5) удары (в створ) 14 (5)

21 фолы 13

3 угловые 5

0 офсайды 1

55 % владения мячом 45

«Оружейники» вышли вперед на 27-й минуте, когда Сергей Брызгалов не смог перехватить передачу на Луку Джорджевича, тот вышел один на один с вратарем, но переиграть его не смог. Впрочем, мяч тут же отскочил к Сергею Ткачеву, поразившему пустые ворота. «Ура» отыгрался на 63-й минуте. Артем Фидлер выполнил классный перевод на левый фланг атаки, где Отман Эль-Кабир убежал в прорыв, прострелил в центр на Андрея Панюкова, а тот отправил мяч в сетку ворот. На 84-й минуте Панюков оформил дубль, в касание с линии вратарской замкнув прострел от того же Эль-Кабира.

В турнирной таблице «Урал» занимает шестое место (11 очков), а «Арсенал» — 11-е (9 очков).

Фото: ФК «Арсенал» Тула

Источник: Еженедельник «Футбол»