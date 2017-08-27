Премьер-лига. 8-й тур. «Зенит» и «Ростов» голов забить не смогли

Автор: Евгений Морозов 0

В 8-м туре российской премьер-лиги «Зенит» на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге сыграл вничью с «Ростовом» . Это осечка для «Зенита» стала второй в сезоне.

Премьер-лига. 8-й тур.
ЗЕНИТ – РОСТОВ – 0:0(0:0)
Санкт-Петербург. 27 августа.
Стадион: «Крестовский».
Судья:  Владимир Сельдяков (Балашиха)

«Зенит»:  Лунев,  Смольников,  Кришито,  Иванович,  Маммана, Паредес,  Ерохин,  Кузяев(Крантвиттер, 90),  Нобоа (Дриусси, 55), Полоз (Шатов, 80), Кокорин.
«Ростов»:  Песьяков,  Ингасон, Паршивлюк,  Мевля,  Устинов,  Вилюш,  Калачев (Байрамян, 87),  Юсупов,  Думбия (Майер, 89), Могилевец, Шомуродов (Зуев, 66).

Предупреждения: Полоз (73)

8 (3) удары (в створ) 7 (1)
фолы 12
13 угловые 5
3 офсайды 3
61 % владения мячом 39


«Зенит» и «Ростов» сыграли в унылую безголевую ничью в Санкт-Петербурге.  И хотя хозяева почти весь матч держали игру под контролем, воплотить преимущество в забитый гол «бело-голубые» не смогли. Эта ничья стала для команды Роберто Манчини второй в сезоне, после ничейного результата с «Уралом» на выезде.

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»

 

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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