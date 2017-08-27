Премьер-лига. 8-й тур. «Зенит» и «Ростов» голов забить не смогли

В 8-м туре российской премьер-лиги «Зенит» на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге сыграл вничью с «Ростовом» . Это осечка для «Зенита» стала второй в сезоне.

Премьер-лига. 8-й тур.

ЗЕНИТ – РОСТОВ – 0:0(0:0)

Санкт-Петербург. 27 августа.

Стадион: «Крестовский».

Судья: Владимир Сельдяков (Балашиха)

«Зенит»: Лунев, Смольников, Кришито, Иванович, Маммана, Паредес, Ерохин, Кузяев(Крантвиттер, 90), Нобоа (Дриусси, 55), Полоз (Шатов, 80), Кокорин.

«Ростов»: Песьяков, Ингасон, Паршивлюк, Мевля, Устинов, Вилюш, Калачев (Байрамян, 87), Юсупов, Думбия (Майер, 89), Могилевец, Шомуродов (Зуев, 66).

Предупреждения: Полоз (73)

8 (3) удары (в створ) 7 (1)

9 фолы 12

13 угловые 5

3 офсайды 3

61 % владения мячом 39



«Зенит» и «Ростов» сыграли в унылую безголевую ничью в Санкт-Петербурге. И хотя хозяева почти весь матч держали игру под контролем, воплотить преимущество в забитый гол «бело-голубые» не смогли. Эта ничья стала для команды Роберто Манчини второй в сезоне, после ничейного результата с «Уралом» на выезде.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»