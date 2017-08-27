Премьер-лига. 8-й тур. «Рубин» побеждает «Тосно» с минимальным счетом

Завершилась игра «Рубин» — «Тосно». Команда Курбана Бердыева побеждает за счет гола Канунникова.

Премьер-лига. 8-й тур.



РУБИН — ТОСНО – 1:0 (1:0)



Казань. 26 августа.

Стадион: «Казань Арена». 10 136 зрителей.

Судья: Артем Чистяков (Азов)

Рубин: Рыжиков, Кудряшов, Гранат, Набиуллин, Сигурдссон, Бауэр, Оздоев, Гекдениз (Цакташ, 75), М’Вила, Лестьенн (Азмун, 60 (Сорокин, 82)), Канунников.

Тосно: Юрченко, Чернов, Дугалич, Шахов, Дудиев, Мухаметшин (Палиенко, 46), Карницкий, Нуну Роша, Мелкадзе (Марков, 46), Казаев, Заболотный.

Гол: 1:0 — Канунников (19).

Предупреждения: Казаев (39), Кудряшов (61), Марков (61), Оздоев (64), Азмун (71).

3 (1) удары (в створ) 9 (3)

18 фолы 12

3 угловые 1

6 офсайды 3

51 % владения мячом 49

«Рубин» и «Тосно» рассчитывали продлить свои беспроигрышные серии. У казанцев это были 5 матчей без поражений, у гостей – два. Игра началась с атак хозяев, которые воплотились в гол Канунникова с передачи Гекдениза – 1:0. Во втором тайме «Рубин» подсушил игру и, благодаря заменам и удаче, сумел победить нанеся лишь один удар в створ.

Фото: Твиттер «Рубина»

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»