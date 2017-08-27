Премьер-лига. 8-й тур. «Рубин» побеждает «Тосно» с минимальным счетом

Завершилась игра «Рубин» — «Тосно». Команда Курбана Бердыева побеждает за счет гола Канунникова.
Премьер-лига. 8-й тур.
РУБИН — ТОСНО – 1:0 (1:0)
Казань. 26 августа.
Стадион: «Казань Арена». 10 136 зрителей.
Судья: Артем Чистяков (Азов)
Рубин: Рыжиков, Кудряшов, Гранат, Набиуллин, Сигурдссон, Бауэр, Оздоев, Гекдениз (Цакташ, 75), М’Вила, Лестьенн (Азмун, 60 (Сорокин, 82)), Канунников.
Тосно: Юрченко, Чернов, Дугалич, Шахов, Дудиев, Мухаметшин (Палиенко, 46), Карницкий, Нуну Роша, Мелкадзе (Марков, 46), Казаев, Заболотный.
Гол: 1:0 — Канунников (19).
Предупреждения: Казаев (39), Кудряшов (61), Марков (61), Оздоев (64), Азмун (71).
3 (1) удары (в створ) 9 (3)
18 фолы 12
3 угловые 1
6 офсайды 3
51 % владения мячом 49
«Рубин» и «Тосно» рассчитывали продлить свои беспроигрышные серии. У казанцев это были 5 матчей без поражений, у гостей – два. Игра началась с атак хозяев, которые воплотились в гол Канунникова с передачи Гекдениза – 1:0. Во втором тайме «Рубин» подсушил игру и, благодаря заменам и удаче, сумел победить нанеся лишь один удар в створ.
Фото: Твиттер «Рубина»
Источник: Еженедельник «Футбол»