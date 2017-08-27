Премьер-лига. 8-й тур. «Краснодар» побеждает «Динамо» за счет дубля Федора Смолова

Завершился матч «Краснодар» — «Динамо». «Быки» побеждают благодаря мячам бывшего игрока «бело-голубых».

Премьер-лига. 8-й тур.



КРАСНОДАР — ДИНАМО – 2:0 (1:0)



Казань. 27 августа.

Стадион: «ФК Краснодар». 22 877 зрителей.

Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург)

Краснодар: Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Газинский (Жигулев, 71), Петров, Подберезкин, Каборе, Перейра (Лаборде, 82), Классон (Вандерсон, 63), Смолов.

Динамо: Шунин, Терехов, Цаллагов, Рыков, Шуньич, Темников, Зотов (Тиам, 67), Панченко (Луценко, 79), Ташаев, Соу, Вандерсон (Бечирай, 61).

Гол: 1:0 — Смолов (27), 2:0 – Смолов (60).

Предупреждения: Каборе (40), Петров (49), Рыков (60), Соу (63), Гранквист (71).

14 (12) удары (в створ) 5 (2)

24 фолы 13

5 угловые 2

4 офсайды 1

53 % владения мячом 47

Встреча «Краснодара» и «Динамо» завершала программу 8-го тура РФПЛ. В первые 15 минут гости контролировали мяч, но серьезных моментов не создали. Вскоре хозяева активизировались и их преимущество воплотилось в гол Федора Смолова со штрафного – 1:0. Во втором тайме «быки» удвоили преимущество – с передачи Петрова Смолов оформил дубль. «Динамо» взвинтило темп заменами, но Синицын был надежен. 2:0 — заслуженная победа «Краснодара».

Фото: Твиттер «Краснодара»

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»