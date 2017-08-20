Премьер-лига, 7-й тур. Нулевая ничья «Ростова» и «Краснодара»

Завершилась программа воскресного дня в 7-м туре РФПЛ. Между собой встречались «Ростов» и «Краснодар».

Премьер-лига. 7-й тур.

РОСТОВ — КРАСНОДАР – 0:0

Ростов-на-Дону. 20 августа.

Стадион: «Олимп-2».

Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород)

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Устинов, Мевля, Игнасон, Бобен, Гацкан (Могилевец, 46), Калачев, Юсупов, Зуев (Думбия, 68), Дядюн (Шомуродов, 78).

«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев, Газинский, Петров, Жигулев, Классон (Иван, 86), Ристич, Игнатьев (Смолов, 61).

Предупреждения: Мартынович (35), Дядюн (42).

16 (8) удары (в створ) 10 (7)

7 фолы 12

2 угловые 7

1 офсайды 3

53 % владения мячом 47

Первый тайм подарил болельщикам обилие опасных атак, однако голы не были забиты. «Быки» стали строить игру по неожиданной схеме — команда Шалимова в основном оборонялась, редко пытаясь выйти в контратаку. Во второй половине встречи «Ростов» продолжил свое давление, однако позже краснодарцы начали наносить по воротам хозяев мощные удары — спасал лишь голкипер Песьяков. Выход Смолова по истечению часа игры стал для форварда первым в текущем розыгрыше РФПЛ. В итоге команды так и не смогли забить голов: матч между двумя южными клубами завершается нулевой ничьей в Ростове-на-Дону в третий раз кряду, а желто-синие не смогли догнать «Локомотив» на второй строчке в турнирной таблице.

Фото: пресс-служба «Ростова»

Источник: Еженедельник «Футбол»