Премьер-лига. 7-й тур. Команда Семака сыграла вничью с «Динамо»

Автор: Евгений Морозов 0

«Уфа» не сумела удержать победный счет, за три минуты до финального свистка динамовец Зотов принес своей команде ничью.

Премьер-лига. 7-й тур
ДИНАМО — УФА – 1:1 (0:1)
Химки. 20 августа.
Стадион: «Арена-Химки». 8739 зрителей.
Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

«Динамо»: Шунин, Терехов, Цаллагов, Рыков, Хольмен, Ионов (Луценко, 73), Зотов, Панченко, Ташаев, Соу, Бечирай (Вандерсон, 57).

«Уфа»: Беленов, Аликин, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Засеев, Стоцкий, Пауревич (Сысуев, 90), Ванек (Обляков, 46) Игбун, Фатай (Абдулалов, 90).

Голы: 0:1 —  Ванек (45),1:1 — Зотов (87)
Предупреждения: .Пауревич (76), Йокич (90)

11 (8) удары (в створ) 11 (7)
фолы 12
угловые 7
1 офсайды 3
53 % владения мячом 47

Фото: 
Источник: Еженедельник «Футбол»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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