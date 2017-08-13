Премьер-лига. 6-й тур. «Зенит» разгромил «Ахмат» и вышел в единоличные лидеры РФПЛ

В Санкт-Петербурге в рамках 6-го тура чемпионата России состоялся матч между местным «Зенитом» и грозненским «Ахматом». Сине-бело-голубые уверенно переиграли соперника.
Премьер-лига. 6-й тур.
ЗЕНИТ – АХМАТ – 4:0 (1:0)
Санкт-Петербург. 13 августа.
Стадион: «Санкт-Петербург», 45 500 зрителей
Судья: Игорь Федоров (Москва).
«Зенит»: Лунев, Иванович, Терентьев (Анюков, 57), Кришито, Маммана, Шатов (Краневиттер, 66), Ерохин, Кузяев (Жирков, 74), Паредес, Кокорин, Дриусси
«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Родолфо, Анхель, Сампайо, Иванов (Кадыров, 69), Швец, Раванелли (Роши, 46), Исмаэл, Ахъядов, Лео (Митришев, 77)
Голы: 1:0 – Паредес (28), 2:0 – Кокорин (50), 3:0 – Кузяев (67), 4:0 – Жирков (84)
Предупреждения: Ахъядов (21), Анхель (25), Уциев (26), Кришито (26) Уциев (29), Иванов (50), Роши (75)
Удаление: Уциев (29)
16 (7) удары (в створ) 7 (2)
11 фолы 15
3 угловые 0
1 офсайды 2
60 % владения мячом 40
«Зенит» принимал на своем новом стадионе одного из самых неудобных для себя соперников в РФПЛ. В последних шести матчах против «Ахмата», ранее называвшимся «Тереком», сине-бело-голубые потерпели четыре поражения. Однако в этой встрече петербуржцы проблем не испытали и разгромили бывших обидчиков. Первым голом отметился Паредес, нанеся дальний выстрел из-за пределов зоны пенальти. Снаряд отрекошетил от защитника грозненцев и попал в ворота. Удвоил преимущество Кокорин, забивший пятый гол в пятом подряд матче, если учитывать Лигу Европы. Затем Кузяев быстрее всех оказался к мячу после удара Дриусси и добил его в сетку. Итоговый счет установил Жирков после передачи все того же Кокорина.
Не обошлось и без странных моментов. Во втором тайме Лунев на метр пересек штрафную площадь и в броске сыграл рукой, но арбитр никак на это нарушение не отреагировал.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb #НашФутбол #РФПЛ. 6-й тур. #ЗенитАхмат 1:0 28' Леандро Паредес @LParedss pic.twitter.com/lB90RrGhYY
— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) August 13, 2017
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb#НашФутбол #РФПЛ. 6-й тур. #ЗенитАхмат 2:0 51' Александр Кокорин @kokorink9 pic.twitter.com/2jkKaAZO68
— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) August 13, 2017
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb #НашФутбол #РФПЛ. 6-й тур. #ЗенитАхмат 3:0 68' Далер Кузяев pic.twitter.com/fiwWyaS5QW
— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) August 13, 2017
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @zenit_spb#НашФутбол #РФПЛ. 6-й тур. #ЗенитАхмат 4:0 84' Юрий Жирков pic.twitter.com/5s22LsjWpb
— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) August 13, 2017
Фото: Официальный сайт ФК «Зенит»
Источник: Еженедельник «Футбол»