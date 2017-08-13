Премьер-лига. 6-й тур. «Зенит» разгромил «Ахмат» и вышел в единоличные лидеры РФПЛ

В Санкт-Петербурге в рамках 6-го тура чемпионата России состоялся матч между местным «Зенитом» и грозненским «Ахматом». Сине-бело-голубые уверенно переиграли соперника.

Премьер-лига. 6-й тур.

ЗЕНИТ – АХМАТ – 4:0 (1:0)

Санкт-Петербург. 13 августа.

Стадион: «Санкт-Петербург», 45 500 зрителей

Судья: Игорь Федоров (Москва).

«Зенит»: Лунев, Иванович, Терентьев (Анюков, 57), Кришито, Маммана, Шатов (Краневиттер, 66), Ерохин, Кузяев (Жирков, 74), Паредес, Кокорин, Дриусси

«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Родолфо, Анхель, Сампайо, Иванов (Кадыров, 69), Швец, Раванелли (Роши, 46), Исмаэл, Ахъядов, Лео (Митришев, 77)

Голы: 1:0 – Паредес (28), 2:0 – Кокорин (50), 3:0 – Кузяев (67), 4:0 – Жирков (84)

Предупреждения: Ахъядов (21), Анхель (25), Уциев (26), Кришито (26) Уциев (29), Иванов (50), Роши (75)

Удаление: Уциев (29)

16 (7) удары (в створ) 7 (2)

11 фолы 15

3 угловые 0

1 офсайды 2

60 % владения мячом 40

«Зенит» принимал на своем новом стадионе одного из самых неудобных для себя соперников в РФПЛ. В последних шести матчах против «Ахмата», ранее называвшимся «Тереком», сине-бело-голубые потерпели четыре поражения. Однако в этой встрече петербуржцы проблем не испытали и разгромили бывших обидчиков. Первым голом отметился Паредес, нанеся дальний выстрел из-за пределов зоны пенальти. Снаряд отрекошетил от защитника грозненцев и попал в ворота. Удвоил преимущество Кокорин, забивший пятый гол в пятом подряд матче, если учитывать Лигу Европы. Затем Кузяев быстрее всех оказался к мячу после удара Дриусси и добил его в сетку. Итоговый счет установил Жирков после передачи все того же Кокорина.

Не обошлось и без странных моментов. Во втором тайме Лунев на метр пересек штрафную площадь и в броске сыграл рукой, но арбитр никак на это нарушение не отреагировал.

Фото: Официальный сайт ФК «Зенит»

Источник: Еженедельник «Футбол»