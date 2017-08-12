Премьер-лига. 6-й тур. «Ростов» одерживает разгромную, волевую победу в Уфе

В первом матче 6-го тура «Уфа» принимала «Ростов». Гости одержали четвертую победу подряд.
Премьер-лига. 6-й тур.
УФА – РОСТОВ – 1:4 (0:0)
Уфа. 12 августа.
Стадион: «Нефтяник». 10000 зрителей.
Судья: Алексей Матюнин (Москва)
«Уфа»: Беленов, Аликин (Абдулавов, 80), Живоглядов, Табидзе, Йокич, Засеев, Стоцкий, Пауревич (Безденежных, 46), Ванек (Сысуев, 68), Игбун, Фатай.
«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Устинов, Мевля, Ингасон, Бобен, Гацкан, Юсупов, Думбия (Калачев, 63), Маер (Зуев, 63), Дядюн (Шомуродов, 67).
Голы: 1:0 – Ванек (55), 1:1 – Гацкан (57), 1:2 – Калачев (64, — с пенальти), 1:3 – Калачев (66), 1:4 – Мевля (77).
Предупреждения: Стоцкий (47), Безденежных (51).
4 (3) удары (в створ) 8 (7)
14 фолы 12
3 угловые 0
1 офсайды 0
59 % владения мячом 41
Первый тайм не порадовал болельщиков забитыми мячами. Во начале второй половины встречи хозяева вышли вперед – отличился защитник Ванек. Через две минуты Гацкан сравнял счет. На 63-й минуте на поле вышел Тимофей Калачев, а на 66 уже оформил дубль. Один из мячей ветеран команды забил с пенальти. Точку в матче поставил защитник Миха Мевля. «Ростов» победил 4:1 и набрал 13 очков. «Уфа» осталась на пятой позиции с 9-ю баллами.
ШИКАРНЫЙ Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @UfaFc #НашФутбол #РФПЛ. 6-й тур. #УфаРостов 1:0 55' Ондржей Ванек pic.twitter.com/uLpI5tzAj8
— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) August 12, 2017
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @rostovfc #НашФутбол #РФПЛ. 6-й тур. #УфаРостов 1:1 57' Александр Гацкан pic.twitter.com/hIYm9Yjr0j
— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) August 12, 2017
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @rostovfc #НашФутбол #РФПЛ. 6-й тур. #УфаРостов 1:2 65' Тимофей Калачев (пенальти) pic.twitter.com/p80PtaH3Z0
— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) August 12, 2017
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @rostovfc #НашФутбол #РФПЛ. 6-й тур. #УфаРостов 1:3 66' Тимофей Калачев (дубль) pic.twitter.com/uAu2rVRU6B
— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) August 12, 2017
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @rostovfc#НашФутбол #РФПЛ. 6-й тур. #УфаРостов 1:4 77' Миха Мевля pic.twitter.com/BLEWcgOpPu
— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) August 12, 2017
Фото: твиттер Ростова
Источник: Еженедельник Футбол