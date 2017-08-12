Премьер-лига. 6-й тур. «Ростов» одерживает разгромную, волевую победу в Уфе

В первом матче 6-го тура «Уфа» принимала «Ростов». Гости одержали четвертую победу подряд.

Премьер-лига. 6-й тур.

УФА – РОСТОВ – 1:4 (0:0)

Уфа. 12 августа.

Стадион: «Нефтяник». 10000 зрителей.

Судья: Алексей Матюнин (Москва)

«Уфа»: Беленов, Аликин (Абдулавов, 80), Живоглядов, Табидзе, Йокич, Засеев, Стоцкий, Пауревич (Безденежных, 46), Ванек (Сысуев, 68), Игбун, Фатай.

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Устинов, Мевля, Ингасон, Бобен, Гацкан, Юсупов, Думбия (Калачев, 63), Маер (Зуев, 63), Дядюн (Шомуродов, 67).

Голы: 1:0 – Ванек (55), 1:1 – Гацкан (57), 1:2 – Калачев (64, — с пенальти), 1:3 – Калачев (66), 1:4 – Мевля (77).

Предупреждения: Стоцкий (47), Безденежных (51).

4 (3) удары (в створ) 8 (7)

14 фолы 12

3 угловые 0

1 офсайды 0

59 % владения мячом 41

Первый тайм не порадовал болельщиков забитыми мячами. Во начале второй половины встречи хозяева вышли вперед – отличился защитник Ванек. Через две минуты Гацкан сравнял счет. На 63-й минуте на поле вышел Тимофей Калачев, а на 66 уже оформил дубль. Один из мячей ветеран команды забил с пенальти. Точку в матче поставил защитник Миха Мевля. «Ростов» победил 4:1 и набрал 13 очков. «Уфа» осталась на пятой позиции с 9-ю баллами.

Фото: твиттер Ростова

Источник: Еженедельник Футбол