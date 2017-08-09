Премьер-лига. 5-й тур. «Урал» сыграл вничью с «Зенитом»

«Урал» из Екатеринбурга принимал на своем поле лидера чемпионата России, санкт-петербургский «Зенит». Хозяева оказали достойное сопротивление гостям, и сине-бело-голубые впервые потеряли очки в новом сезоне.

Премьер-лига. 5-й тур.

УРАЛ – ЗЕНИТ – 1:1 (1:0)

Екатеринбург. 9 августа.

Стадион: «СКБ-Банк Арена».

Судья: Роман Галимов (Улан-Удэ).

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Меркулов, Ароян, Балажиц, Емельянов (Бавин, 74), Димитров, Фидлер, Бикфалви, Григорьев (Лунгу, 59), Ильин (Портнягин, 84)

«Зенит»: Лунев, Терентьев, Кришито, Нету, Маммана, Ерохин, Кузяев, Паредес (Жирков, 88), Шатов (Краневиттер, 46), Дриусси (Дзюба, 80), Кокорин

Голы: 1:0 – Бикфалви (35), 1:1 – Кокорин (60)

Предупреждения: Луиш Нету (77), Владимир Ильин (77)

13 (4) удары (в створ) 21 (8)

14 фолы 13

3 угловые 11

2 офсайды 2

39 % владения мячом 61

На первых минутах «Зенит» действовал активно и намеревался забить быстрый гол, однако оборона «Урала» выглядела надежно. Вскоре инициатива перешла к екатеринбуржцам, и они, благодаря усилиям Бикфалви, открыли счет на 35-й минуте. Во втором тайме петербуржцы вновь взяли мяч под свой контроль, и их активность привела к тому, что очередной гол забил Кокорин, опередив вратаря после прострела с фланга. Несмотря на усилия гостей, они не смогли дожать соперника, и игра закончилась вничью со счетом 1:1.

Фото: Официальный сайт ФК «Зенит»

Источник: Еженедельник «Футбол»